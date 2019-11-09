Сотрудник "Шереметьево хэндлинг" раскрыл Лайфу детали забастовки — видео

По его словам, инженеров заставляют обслуживать два рейса параллельно, что является грубым нарушением инструкции.

Сложности в ООО "Шереметьево хэндлинг", работники которого массово уходят на больничный, начались с того, что в компании стало не хватать рабочих рук. В итоге инженерам и механикам приходилось обслуживать несколько рейсов одновременно, что запрещено по инструкции. Об этом Лайфу рассказал один из сотрудников компании.

Люди были недовольны увеличением нагрузки и маленькими зарплатами. Сотрудники стали перерабатывать, а также выходить на работу в свои официальные выходные дни. Некоторым даже переносили часть зарплаты на будущие месяцы, чтобы организации было легче ответить за большие переработки.

В августе этого года работникам пообещали поднять заработную плату с 41 до 60 тысяч в месяц. Однако увеличения оклада не произошло, руководство сказало, что это была шутка.

— Многие разговаривали с начальниками, они в свою очередь говорили: "Вам платят и так много, работайте, повышать зарплату вам не за что". Несмотря на то что мы работаем в двойном, а то и в тройном размере. У нас хамское отношение к персоналу, народ начинает потихоньку увольняться, бунтует, уходит на больничные, поскольку многих это уже достало, — рассказал сотрудник Лайфу.

Ранее Лайф рассказывал, что около 20 инженеров и механиков ООО "Шереметьево хэндлинг" — ключевого оператора аэропорта Шереметьево — массово ушли на больничный в знак протеста против условий труда.