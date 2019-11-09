В Тамбове семилетнего мальчика придавила боксёрская груша

Следователи выясняют, правильно ли был закреплён спортивный снаряд и что именно послужило причиной его падения.

В Тамбове семилетний ребёнок получил серьёзные травмы после того, как на него упала боксёрская груша во время тренировки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области.

Инцидент произошёл в пятницу, 8 ноября, в одном из спортивных молодёжных учреждений города. Школьник был на тренировке, когда произошёл несчастный случай, в результате которого он получил тяжёлую травму головы.

Ребёнка экстренно госпитализировали, в местной больнице ему оказали первую помощь. Сейчас мальчик находится в стационаре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".