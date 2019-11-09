Греф — об использовании искусственного интеллекта: "Подъедает" меня

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день в кредитной организации в 99% случаев решение о выдаче кредитов физлицам принимает искусственный интеллект. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Искусственный интеллект "подъедает" меня каждый день. Если раньше я проводил минимум один день в неделю в финансовых решениях и подписывал всяческие решения, то сегодня у нас 99% решений по физическим лицам и 35% — по юридическим лицам принимаются без нашего участия вообще, — сказал Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на AI Journey. Российский лидер считает, что Россия может и должна стать лидером в сфере искусственного интеллекта. Министр экономического развития РФ назвал ИИ благом для страны.