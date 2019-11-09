Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV / POOL

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 9 ноября телефонные переговоры. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

По данным Анкары, лидеры обсудили Сирию, а также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.

Напомним, меморандум о взаимопонимании по Сирии предусматривает ввод на сирийско-турецкую границу подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы, а также отвод курдских формирований за пределы 30-километровой зоны от границы.

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