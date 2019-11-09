Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 9 ноября телефонные переговоры. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
По данным Анкары, лидеры обсудили Сирию, а также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.
Напомним, меморандум о взаимопонимании по Сирии предусматривает ввод на сирийско-турецкую границу подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы, а также отвод курдских формирований за пределы 30-километровой зоны от границы.
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