Трамп готов опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским 12 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что 12 ноября может опубликовать стенограмму ещё одного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщает ТАСС.

— Они хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов его предоставить. Мы, возможно, передадим его во вторник, — отметил глава Белого дома.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и президента Украины. Согласно этим данным, лидер США действительно просил Зеленского заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание.

Один из независимых сенаторов заявил, что в расшифровке телефонной беседы скрыто как минимум двадцать минут.