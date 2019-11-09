В России в следующем году протестируют систему поощрения аккуратных водителей

Стимулы будут способствовать повышению внимания автовладельцев и безопасности на дорогах.

В России в следующем году проведут тестирование системы поощрения аккуратных водителей, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

— В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я ещё раз хочу сказать — в режиме тестирования, — отметил политик.

Он добавил, что для этого придётся разрабатывать специальную нормативную базу, некие регуляторные рамки, которые позволят влиять на стоимость страховок, накапливать баллы, чтобы потом монетизировать их.

Акимов подчеркнул важность стимулов и поощрений и рассказал, что это может способствовать повышению внимательности водителей и безопасности на дорогах.

Ранее Лайф сообщал, что в России появится сервис помощи водителям с плохим здоровьем. Умная система сможет распознавать признаки потери сознания, поможет аккуратно припарковать машину и вызвать помощь. Также планируется введение интеллектуальной системы контроля, которая будет отслеживать поведение автомобилиста за рулём.