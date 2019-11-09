Опубликовано видео пожара, в котором погиб глава района Смоленской области

Опубликовано видео пожара в Смоленской области, в котором погиб глава Холм-Жирковского района Олег Макаров, спасавший соседский дом. Кадры с места предоставлены Mash.

Инцидент произошёл 8 ноября. Самочувствие чиновника ухудшилось после того, как он поднялся на чердак. Глава района скончался по пути в местную больницу.

Жители Смоленской области рассказали, что погибший был неравнодушным и искренним человеком. Губернатор области заявил, что Макарова наградят посмертно.