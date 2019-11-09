В Москве умер Паша Фейсконтроль

В Москве 9 ноября от остановки сердца умер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль. Об этом сообщает Mash.
— Причиной скоропостижной смерти Павла Пичугина стала остановка сердца. Самому известному фейсконтрольщику и клубному промоутеру России было 38 лет, — говорится в сообщении.
Павел Пичугин — один из самых известных фейсконтрольщиков страны конца 1990 — начала 2000-х. Посетители клубов часто жаловались на его придирчивость. Сам он утверждал, что однажды не пустил в заведение самого Филиппа Киркорова и модель Наталью Водянову. Паше Фейсконтролю посвятила песню группа "Дискотека Авария" и DJ Smash.
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