Трамп примет генсека НАТО Столтенберга 14 ноября в Белом доме

На встрече планируется обсудить вопросы укрепления обороны, в том числе борьбу с терроризмом и киберугрозами.

Президент США Дональд Трамп встретится с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне 14 ноября, об этом заявила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

— Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года, — отмечается в заявлении.

На встрече они планируют обсудить оборонные расходы НАТО и союзников для более справедливого распределения взносов в бюджет. Глава Соединённых Штатов также собирается затронуть тему укрепления обороны, в том числе борьбу с терроризмом и киберугрозами.

Ранее Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров был поднят вопрос возможности членства Незалежной в НАТО.