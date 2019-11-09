При посадке в египетском городе у украинского лайнера загорелось шасси

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Фото © Flickr / chrism

При посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейха, курортного города в Египте, у украинского лайнера загорелось шасси. Он летел в Египет из Запорожья. Об этом сообщает Министерство гражданской авиации Египта.

По данным министерства, возгорание произошло из-за утечки масла из гидравлической системы. Отмечается, что пожар быстро устранили, не допустив его распространения на другие части самолёта.

При инциденте никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, все были вовремя эвакуированы.

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