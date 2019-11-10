Вице-премьер Украины призвал научиться сосуществовать с Россией

Он отметил, что Незалежная является заложницей географического положения, но не может отказаться, например, от транзита газа.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежной нужно научиться жить с Россией и выстраивать модель отношений, об этом он рассказал в передаче "Рандеву" в эфире украинского Пятого канала.

Он добавил, что его страна является заложницей географического положения — поскольку у РФ нет предпосылок изменять свою международную политику, Украине придётся научиться сосуществовать с соседней державой.

Кулеба отметил, что Россия "как государство является врагом Украины", но необходимо выстроить отношения на трёх уровнях: межчеловеческом, экономическом и политическом.

Вице-премьер напомнил, что существует бизнес между двумя государствами, который является неизбежным, например транзит газа.

— Мы зарабатываем на транзите российского газа. Никто не кричит: "Давайте закроем транзит российского газа. Зачем нам три миллиарда долларов? Пусть умрёт наша ГТС. Мы будем гордо смотреть на Запад..." — подчеркнул политик.

Ранее вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба назвал СНГ клубом неудачников и отметил, что Евросоюз сам предложит Незалежной членство в организации.