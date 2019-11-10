В Кремле рассказали, о чём Путин говорил по телефону с Эрдоганом

Акценты в прошедших 9 ноября телефонных переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были расставлены в сторону сирийского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили важность продолжения сотрудничества по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при соблюдении её суверенитета и целостности. Такие скоординированные шаги предполагаются по меморандуму, подписанному РФ и Турцией 22 октября в Сочи.

Президенты также позитивно оценили двустороннее сотрудничество, реализацию проектов в энергетике и военно-технической сфере.

— С удовлетворением отмечено, что в конце декабря будет введён в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", — добавили в пресс-службе.

Также отмечено, что лидеры утвердили график контактов на высшем уровне.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании по Сирии, подписанный в Сочи, предусматривает ввод на сирийско-турецкую границу подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы, а также отвод курдских формирований за пределы 30-километровой зоны от границы. Лайф вёл прямую трансляцию итогов переговоров 22 октября.