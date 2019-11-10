Подозреваемого в убийстве историка из СПбГУ лишили членства в университете Лиона

Руководство учебного заведения выразило соболезнования семье погибшей и заверило в искренней поддержке.

Лионский институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) лишил членства в научном совете подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова. Заявление, распространённое высшим учебным заведением, цитирует Agence France-Presse.

— Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, предположительно, совершённом Олегом Соколовым, — говорится в сообщении.

В институте отметили, что преподаватель, награждённый орденом Почётного легиона и читавший лекции в Сорбонне, совершил такой "отвратительный" поступок. Руководство ISSEP выразило искренние соболезнования семье погибшей и заверило в своей поддержке.

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, у которого был обнаружен рюкзак с отрубленными женскими руками. Подозреваемый Олег Соколов оказался историком, доцентом СПбГУ. В квартире педагога обнаружили обезображенный труп его 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко. Как сообщила подруга семьи, девушка была его любовницей и увела преподавателя у законной жены.

В настоящее время Соколов задержан и оформил явку с повинной.