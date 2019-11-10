Подруга Паши Фейсконтроля: В день смерти его девушки не было рядом

Знакомая Павла Пичугина, главного фейсконтрольщика России, промоутер Маша Горбань, рассказала о его личной жизни и отметила, что в день смерти его любимой девушки не было рядом с ним, сообщает канал "360".

Девушка подчеркнула, что Паша Фейсконтроль не был одинок, он начал встречаться с известной в клубных кругах моделью Ариной Перчик и рассказывал, что у них в отношениях всё было хорошо.

— Она в шоке, конечно. Кого ни вспомнить, все, кто наши клубные под 40 лет, имели проблемы либо с алко, либо с тем или иным чем-то. Все уходили по какой-то причине... сердце там... — добавила промоутер.

Напомним, 9 ноября скончался 38-летний Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль. Незадолго до смерти он сам вызвал себе скорую помощь.