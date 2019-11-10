Ляйсан Утяшева рассказала, что ей трудно удовлетворить Павла Волю в постели

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что ей тяжело удовлетворять в интимном плане своего мужа, известного комика и телеведущего Павла Волю. О подробностях личной жизни Ляйсан рассказала в YouTube-шоу Peopletalk TV.

Она рассказала, что из-за напряжённого графика, множества проектов и необходимости проводить время с детьми у неё совсем нет сил на то, чтобы воплощать в постели фантазии супруга.

— Я иногда ночами устаю, а он ненасытный, — посетовала телеведущая.

Утяшева отметила, что особенно темпераментным Воля стал после рождения в семье ребёнка, потому что у спортсменки сильно изменилась фигура.

При этом, как откровенно рассказала гимнастка, интимная жизнь у неё появилась позднее, чем у сверстниц. В большом спорте, по её словам, девочкам это почти что противопоказано: фигура может измениться и поставить карьеру под угрозу.