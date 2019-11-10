Полиция России за минувший год раскрыла более 37 тысяч преступлений прошлых лет

Полицейские в 2019 году раскрыли 37,3 тысячи преступлений прошлых лет, сообщили РИА "Новости" в МВД России в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел.

— За девять месяцев этого года раскрыто 37,3 тысячи преступлений прошлых лет, четвёртую часть из них — 25,8% — составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, — отмечается в сообщении.

За минувший год сотрудники полиции раскрыли более 800 преступлений, но при этом более 600 остаются нераскрытыми.

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России 10 ноября, начали его отмечать с 2011 года. Ранее этот праздник назывался Днём милиции и праздновался с 1962 года, нынешнее название он получил после реформ МВД.

Ранее в Кремле переадресовали в МВД РФ вопрос о невыплате полицейским премий в преддверии профессионального праздника.