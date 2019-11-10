Водолазы нашли ещё одно тело на месте поисков останков жертвы доцента СПбГУ

Во время поисков останков предполагаемой жертвы историка из СПбГУ Олега Соколова, задержанного по подозрению в убийстве сожительницы, водолазы нашли на дне реки Мойки останки другого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга.

— Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали, — пояснили в службе.

В следственных органах рассказали, что в реке найден скелет неизвестного человека. Теперь решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела, но уже не в отношении Соколова, а просто по факту обнаружения останков.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело. ГСУ СКР по Санкт-Петербургу задержало его как подозреваемого.

Позже СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях. Появилась также информация, что Соколов и раньше избивал девушек.