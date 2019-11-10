Депутаты Рады выступили против превращения Украины в "информационный концлагерь"

Закон о введении стандартов новостей был назван цензурой, которая позволит команде Зеленского расправляться с неугодными СМИ.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступила с заявлением, что Незалежная может превратиться в "информационный концлагерь", и призвала не допустить этого.

Это сообщение связано с указом президента Владимира Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", который предполагает ввести стандарты новостей и меры предотвращения распространения недостоверной информации.

— Закрепив на законодательном уровне "стандарты новостей" в виде требований, команда Зеленского получит возможность расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом. Допустить превращение Украины в информационный концлагерь нельзя! — отметили в партии и назвали подобные действия введением цензуры, запрещённой Конституцией.

Напомним, ранее против украинского телеканала NewsOne было возбуждено уголовное дело за госизмену — после сообщения о проведении телемоста с Россией. Украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов. Оппозиция, в свою очередь, заявила, что власти Украины боятся дискуссии о давлении на СМИ.