Силы НАТО смогут за двое суток захватить Калининградскую область в случае военного конфликта с РФ. Такую цифру назвал китайский портал Eastday.com.

Ответные санкции со стороны России, как пишет издание, не заставят себя ждать. В течение пяти дней РФ ударит по пяти — восьми европейским столицам, превращая конфликт из регионального в глобальный.

Ранее американский исследователь Ричард Хукер заявил, что Россия видит в присоединении Прибалтийских стран историческую справедливость. Однако в случае их возвращения под контроль РФ последняя "поплатится" Калининградской областью.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал доклад "бульварным чтивом" и чем-то из области фантастики. Он также добавил, что "устал комментировать подобные глупости".