Партия "Слуга народа" планирует избрать нового председателя 10 ноября

Место Дмитрия Разумкова, который также является спикером Верховной рады, займёт замглавы фракции Александр Корниенко.

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в Киеве 10 ноября. На повестке дня стоят вопросы о смене председателя политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году, сообщает РИА "Новости".

Нынешний руководитель партии Дмитрий Разумков намерен покинуть свой пост, поскольку ему тяжело совмещать его с должностью спикера Верховной рады. Его место, по словам нардепа Ирины Верещук, займёт замглавы фракции Александр Корниенко.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Корниенко — наиболее подготовленный кандидат из "Слуги народа". Политика прочили на место главы партии сразу после выборов, однако его место занял Давид Арахамия.

На съезде также планируется рассмотреть реформы местного самоуправления, призванные не допустить федерализации и сохранить Украину унитарной. Также будет рассматриваться вопрос об участии партии в местных выборах, которые покажут, как изменились рейтинги Зеленского за минувший год.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты Рады от "Слуги народа" прошли проверку на полиграфе по делу о получении взятки за голосование против законопроекта.