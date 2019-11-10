Реклама Вильнюса с эротическим подтекстом получила международную премию

Несмотря на свою скандальность, такая кампания всё же привела к увеличению турпотока в литовской столице.

Реклама для туристов, желающих посетить Вильнюс, в которой город назван "точкой G Европы", завоевала международную премию Travel & Tourism Gold Award на отраслевой выставке в Великобритании. Об этом сообщает Fox News.

Слоганом кампании стала фраза "Никто не знает, где она, но когда вы её находите — это удивительно".

Рекламное изображение женщины, сжимающей карту Европы, будто простыню, появилось в 2018 году. А затем вышла видеореклама, на которой прохожие якобы получают экстаз, глядя на достопримечательности литовской столицы.

Потом был создан сайт, посвящённый рекламной кампании. Он предлагает потенциальным посетителям города "создать свою личную карту удовольствий". Сделать это можно, пройдя тест с неоднозначными вопросами.

Такая реклама встретилась как с критикой, так и с одобрениями. Сообщается, что в итоге она привела к увеличению турпотока на 12%. А в прошлом году её прокомментировал представитель каунасской мэрии Мантас Бертулис. Он написал, что хотел бы пожать руку её создателям.