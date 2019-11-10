Министр внутренних дел поздравил коллег с профессиональным праздником

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил коллег с отмечаемым 10 ноября Днём сотрудника органов внутренних дел РФ. Видео и текст поздравления опубликованы на сайте ведомства.

Он поблагодарил сотрудников министерства за хорошие показатели во время работы на массовых мероприятиях и по борьбе с преступностью.

— Важно и впредь наращивать усилия, сохранять наступательность в борьбе с преступностью. В числе приоритетов остаются противодействие экстремизму, криминальным угрозам в киберпространстве, коррупционным проявлениям, нелегальному обороту наркотических средств, незаконной миграции, — напомнил Колокольцев.

Он также отметил, что эффективность работы ведомства зависит от результатов и компетентности каждого сотрудника полиции.

Не забыл министр отдать честь погибшим товарищам и поблагодарить ветеранов службы, преданных интересам и традициям ведомства.

— Благодарю за добросовестный и самоотверженный труд. Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким, — завершил свою речь глава МВД.

Ранее сообщалось, что за 2019 год российские полицейские раскрыли 37,3 тысячи преступлений прошлых лет.