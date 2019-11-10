Россия станет местом проведения двух турниров UFC в 2020 году

В России в 2020 году пройдут два турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), об этом заявил журналистам вице-президент UFC Давид Шоу.

Он сообщил, что место проведения пока неизвестно, но планируется один турнир в большом городе и один в небольшом, где тоже есть болельщики, желающие посетить соревнования. Шоу подчеркнул, что в концепцию UFC входит проведение состязаний не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Дебютный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата прошёл в Москве в 2018 году, а в этом году двери спортсменам открыл Санкт-Петербург.

В минувшую субботу, 9 ноября, очередные соревнования состоялись на арене "Парка легенд" в столице. На турнире дебютировал двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар, однако он проиграл своему сопернику в первом же раунде, причём добровольно сдавшись.