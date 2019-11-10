СК возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложницы в Магадане

СУ СКР по Магаданской области возбудило уголовное дело против мужчины, убившего знакомого и державшего в заложниках девушку, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте и заключении под стражу.

Инцидент произошёл в субботу, 9 ноября. Местный житель убил своего знакомого и насильно удерживал девушку, которую сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить. В настоящее время её здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 "Убийство" и п. "в", "г", ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват заложника".