На Сахалине три человека погибли во время ночных гонок

На Сахалине три человека погибли в ДТП, которое случилось из-за того, что два автомобиля устроили гонки по ночным улицам, сообщает издание "Сахалин инфо".

Инцидент произошёл в городе Поронайске в ночь на 10 ноября на улице Октябрьской.

Один из водителей не справился с управлением и врезался в дерево на высокой скорости. По сообщениям очевидцев, три человека скончались на месте, ещё один попал в реанимацию.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве три человека пострадали в ДТП с участием машины каршеринга.