Украинского журналиста обвинили в "работе на ФСБ" и схватили за ухо в телеэфире

Координатор общественной организации "Всеукраинское волонтёрское движение" Тарас Елейко в эфире ток-шоу "Говорит великий Львов" схватил за ухо украинского журналиста Руслана Коцабу, заявив, что тот "работает на ФСБ". Запись передачи опубликована на YouTube.

Такую резкую реакцию вызвали слова Коцабы о Владимире Зеленском. Журналист завил, что украинскому лидеру стоит более жёстко обходиться с протестующими против вывода войск из Донбасса и добиться проведения встречи в "нормандском формате".

Елейко вскочил со своего места, хватил Коцабу за ухо и назвал лжецом и манипулятором. При этом журналист пытался реагировать на агрессивные действия общественника как можно спокойнее и не прибегнул к рукоприкладству.

Ведущий буяна поддержал и заявил Коцабе, что Елейко, "ветеран" военных действий в Донбассе, заслуживает уважения.

В 2015 году Коцабу приговаривали к 3,5 года тюрьмы за призыв к бойкотированию мобилизации в связи с военным конфликтом в Донбассе. Ему также инкриминировали государственную измену, однако по этой статье виновным не признали. В начале 2016 года с него сняли обвинения и отпустили.