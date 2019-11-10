Устроивший поджог в анимационной студии житель Японии признал свою вину

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Фото © Instagram/ratsukimama2066

Японец, арестованный по подозрению в поджоге анимационной студии Kyoto Animation, полностью признал свою вину, сообщает агентство Кyodo.

41-летний Синдзи Аоба заявил, что его целью были именно сотрудники компании.

Напомним, пожар в студии анимационной компании Kyoto Animation произошёл 18 июля. Его устроил местный житель, у которого якобы украли идею. В огне погибло как минимум 33 человека.

Власти Японии пообещали, что помогут восстановить студию Kyoto Animation после поджога.

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