Устроивший поджог в анимационной студии житель Японии признал свою вину

Японец, арестованный по подозрению в поджоге анимационной студии Kyoto Animation, полностью признал свою вину, сообщает агентство Кyodo.
41-летний Синдзи Аоба заявил, что его целью были именно сотрудники компании.
Напомним, пожар в студии анимационной компании Kyoto Animation произошёл 18 июля. Его устроил местный житель, у которого якобы украли идею. В огне погибло как минимум 33 человека.
Власти Японии пообещали, что помогут восстановить студию Kyoto Animation после поджога.
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