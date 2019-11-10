Австралийский боксёр умер во время тренировки в возрасте 27 лет

Австралийский 27-летний боксёр Дуайт Ричи скончался во время спарринга в Мельбурне. О его смерти сообщил в "Фейсбуке" промоутер Джейк Эллис.

— Боксёрское братство всегда будет помнить Дуайта как одного из самых ярких талантов в Австралии. Его стиль борьбы воплощал то, как он жил, — написал Эллис.

Он также подчеркнул, что спортсмен скончался, занимаясь тем, что он любил.

О причинах смерти боксёра пока ничего не известно. Однако в издании The Daily Telegraph сообщается, что во время спарринга с австралийцем Майклом Зерафой Ричи пропустил удар по корпусу, а затем потерял сознание. Прибывшие для оказания первой медицинской помощи медики спасти боксёра не смогли.

Ричи выступал в первой средней весовой категории — до 69,85 килограмма.

Он занимал девятую строчку в рейтинге Международной боксёрской федерации (IBF). Последний бой он провёл 14 августа текущего года, уступив по решению судей Тиму Цзю — сыну россиянина Константина Цзю.

Благотворители начали сбор средств для семьи Ричи, которая лишилась финансовой поддержки. У боксёра осталось трое детей.