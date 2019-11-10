Суд в Москве рассмотрит дело о ДТП лишённого неприкосновенности депутата

Ему грозит штраф до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет.

Гагаринский суд Москвы 14 ноября рассмотрит дело депутата Николая Герасименко о ДТП — после того, как его лишили депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

Против политика заведено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения и причинение вреда здоровью средней тяжести, ему грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее дело уже было передано в суд, но оставлено без рассмотрения в связи с тем, что Герасименко обладал депутатским иммунитетом.

В октябре Госдума приняла постановление о снятии с него депутатской неприкосновенности из-за аварии, его поддержало 329 парламентариев, трое выступили против, один воздержался.

Герасименко подтвердил, что летом попал в ДТП в Москве. Он сбил мотоциклиста, но дождался прибытия бригады скорой помощи на месте происшествия. По словам парламентария, значительных травм у пострадавшего не было.