Учёные изобрели технологию для добычи водки из воздуха

Прогресс не стоит на месте: учёные научились делать водку без зерна и дрожжей, а просто из воды и воздуха. Автором стартапа стал технический директор компании Air Co Стаффорд Шихан.

Технология состоит в том, что углерод с помощью электричества превращают в этанол. Из него впоследствии делают премиальный алкогольный напиток.

— Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно, — цитирует Шихана журнал "Популярная механика".

Такому производству не нужны огромные поля посевных, не нужны сложные технологии перегонки и ферментации, более того, подобная технология углеродотрицательна, то есть она забирает углерод из окружающей среды, очищая тем самым воздух.

Машина для производства "водки из воздуха" помещается в обычной спальне и выполняет ту же функцию, что и традиционная система для перегонки, однако без вредного воздействия на окружающую среду. При этом она ещё и работает на солнечной энергии.

Сейчас водка Air Co доступна только в нескольких магазинах Нью-Йорка. Однако у компании уже есть амбициозные планы по насыщению рынка экологически чистым алкоголем.