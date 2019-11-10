На Урале строители вытащили ковшом экскаватора из воды замерзающего пса — видео

Рабочие ночью ставили спецтехнику на стоянку, когда услышали лай и сразу поспешили на помощь.

В Екатеринбурге строители с ковша экскаватора вытащили из озера Шарташ собаку, которая провалилась под лёд. Об этом рассказало издание Е1.ru.

Животное 40 минут пыталось выбраться из холодной воды, пока на помощь не подоспели неравнодушные мужчины. Сначала они пытались вытянуть пса верёвкой, но у них не вышло. В итоге один из них залез в ковш экскаватора, товарищи поднесли его к тонущей собаке.

Как рассказал изданию один из строителей, Виктор, животное находилось в 20 метрах от берега. Рабочие заканчивали смену и около трёх часов ночи поехали ставить технику на стоянку. Они услышали лай пса и поспешили на помощь.

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