Житель Британии на тест-драйве разбил Porshe за 17 миллионов рублей

Он успел отъехать от автосалона всего на несколько километров и попал в аварию.

Британец взял на тест-драйв дорогой суперкар Porshe 911 GT2, но буквально через несколько минут попал на нём в аварию, рассказал портал Metro.

Машина выпущена тиражом всего 1000 экземпляров и стоит 208 тысяч фунтов (17 миллионов рублей).

Потенциальный владелец автомобиля успел отъехать на несколько километров от Porsche Centre Cardiff и оказался в ДТП с четырьмя автомобилями. По словам очевидцев, у суперкара отказали тормоза. Porshe получил значительные повреждения колёс и левого крыла.

По данным полиции, в аварии никто не пострадал. В Porsche Center Cardiff, компании, которая собирала суперкар, ситуацию пока не прокомментировали.