В воскресенье Москву не покинет тёплая, но дождливая погода

В Москве 10 ноября ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом в области в дневные часы температура будет колебаться в пределах 7–12 градусов. Ветер южный, юго-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Ночью в Москве тоже холодно не будет: синоптики прогнозируют до 6–8 градусов тепла. А вот по области этот показатель будет ниже, хоть и несущественно — от 3 до 8 градусов тепла.

Осадков в столичном регионе ночью с 10 на 11 ноября не ожидается.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.