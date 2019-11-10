В ДТП с участием микроавтобуса под Красноярском пострадали жители Тувы

В микроавтобусе, который в ночь с 9 на 10 ноября столкнулся с КамАЗом в Красноярском крае, находились жители Республики Тывы. Двое погибли, девять человек госпитализированы. Об этом сообщается на сайте республиканского Минздрава.

Отмечается, что автобус следовал из Красноярска в Кызыл. Трём пассажирам медицинская помощь не понадобилась, они самостоятельно решили добраться до места назначения на попутном транспорте.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол вызвал на место происшествия для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер министра здравоохранения республики Орлана Донгака, заместителя министра здравоохранения Кудера Монгуша и врача-психолога.

На месте ДТП работают спецслужбы. Сообщается, что документы, подтверждающие статус перевозчика, всё ещё не найдены.