Магомедшарипов о подготовке к бою с Каттаром: Полтора месяца не видел шоколадки

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов в ходе пресс-конференции после поединка с американцем Кэлвином Каттаром рассказал журналистам о трудностях подготовки к бою. В частности, из-за строгой диеты ему пришлось отказаться на некоторое время от сладкого.

— Заранее диету держишь. Я полтора месяца шоколадки не видел, — признался спортсмен.

Такая реплика бойца вызвала смех журналистов, равно как и самого Магомедшарипова. Кроме того, он рассказал, что после каждого боя он приходит в себя психологически.

Напомним, в рамках турнира UFC, который проходил в Москве, Забит Магомедшарипов одолел бойца из США Кэлвина Каттара. Лайф вёл прямую трансляцию послематчевой пресс-конференции.