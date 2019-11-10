В Москве в возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

В одной из московских больниц после продолжительного заболевания скончался заслуженный пилот СССР Иван Погорелов. Ему было 106 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

Погорелов — уроженец Ростовской области. В 1933 году он поступил в Батайскую лётную школу, где проучился четыре года. А после выпуска он продолжил работать там же пилотом-инструктором.

В начале войны, в 1941 году, Погорелова направили в Курганскую авиашколу. Там пилот занимал все возможные лётные должности, дослужившись до начальника училища. За годы работы он летал на таких самолётах, как УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12 и Як-18.

В 1951 году окончил командные курсы в Северной столице, затем работал заместителем командира по лётной подготовке Днепропетровской авиагруппы Гражданского воздушного флота (ГВФ), заместителем начальника Западно–Сибирского управления ГВФ, командиром объединённого авиационного отряда ГВФ в Челябинске и командиром отдельной авиагруппы ГВФ в Магадане.

С конца 1960 года Погорелов служил начальником Кировоградской школы высшей лётной подготовки. Уже в ней он освоил пилотирование воздушных судов Ан-2, Ли-2, Ил-14, Як-40 и Ан-24.

Почётное звание "Заслуженный пилот СССР" Погорелов получил в 1969 году. В последние годы он проживал в Москве.