Из-за пожаров в Калифорнии эвакуировали студию Warner Brothers

Из-за лесных пожаров в Калифорнии пришлось эвакуировать киностудию Warner Brothers к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Los Angeles Times.

На самой территории студии ничего не горит — эвакуацию произвели из предосторожности. Сообщается, что постройкам там ничто не угрожает.

В тушении природных пожаров в Калифорнии близ киностудии задействовано 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был отправлен в больницу.

По последним данным службы пожарной охраны, лесные пожары зафиксированы в районе студии Warner Brothers и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парка.

В рамках акции поддержки местных жителей, оставшихся без крова из-за пожара, а также спасателей, тушащих возгорания, Мэттью Макконахи приготовил 1600 блюд из индейки.