Роспотребнадзор разработал современный подход к лечению гепатита В

Хронический гепатит В будут лечить с помощью геномного редактирования. Новейшие технологии позволят полностью вылечить хроническое заболевание, не затронув при этом геном человека. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что геномное редактирование обеспечивает гибель до 99% вирусных частиц.

Исследования в области генетики уже позволили специалистам внедрить в медицинскую практику реагенты, способные определять предрасположенность человека к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также институтом Роспотребнадзора были внедрены первые отечественные реагенты, позволяющие определить мутацию устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии, связанной с мутацией в генах.

В сообщении отмечается, что одним из основных направлений деятельности Роспотребнадзора является разработка новых тестовых систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека.