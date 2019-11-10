Наталья Бочкарёва рассказала, как похудеть и хорошо выглядеть

Чтобы похудеть, нужно не ужинать, заниматься спортом и практиковать дробное питание — есть часто, но мало. Актриса Наталья Бочкарёва рассказала несколько правил своей жизни, в частности секрет стройности и хорошего настроения, в интервью журналу StarHit.
Главным секретом привлекательности актриса назвала здоровый полноценный сон. По её мнению, для того чтобы выглядеть хорошо, женщина должна спать по 10 часов в сутки.
— У меня портится настроение, когда я не успела поесть. Терпеть не могу быть голодной! Поэтому, прежде чем заводить беседу о чём-то, меня надо накормить, — призналась актриса, рассказывая о своём отношении к еде.
Бочкарёва также подчеркнула, что настоящая женщина должна любить и принимать себя полностью, и только так её смогут полюбить окружающие.
Она также поделилась некоторыми малоизвестными подробностями своей жизни. Например, тем, что превыше всех качеств в мужчине ценит чувство юмора, а дома у неё живёт очаровательная дворняжка, похожая на волка, по кличке Печорик.
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