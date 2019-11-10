Социологи узнали, какую модель семейных отношений поддерживают молодые россияне

Специалисты опросили 1,4 тысячи российских студентов в возрасте от 20 до 24 лет и узнали, какую модель отношений они бы выбрали для своей будущей семьи.

Большинство молодых соотечественников (53%) поддерживают профессионально-ориентированную семейную модель без разделения ролей в паре. К такому выводу пришли эксперты Института социологии ФНИСЦ РАН по итогам проведённого опроса, опубликованного RT.

Как уточняется, такая модель предполагает равнозначное положение обоих партнёров, при котором они могут уделять равное количество времени своему профессиональному росту.

Ещё 18% респондентов высказались в пользу семейно-ориентированной модели, при которой главным приоритетом остаётся семья, а не карьера. Частичную занятость матерей в семьях поддержали 18% участников опроса, ещё 9% выбрали модель, при которой мужчина является "добытчиком", а женщина — хранительницей домашнего очага.

Меньше всего оказалось сторонников матриархальной модели (1%), в которой семью обеспечивает женщина, а за детьми ухаживает отец семейства.

Социологи отметили, что в целом ответы юношей и девушек не сильно отличались, однако последние чаще отдавали предпочтение профессионально-ориентированной модели (60% всех участниц опроса), в то время как молодые люди чаще высказывались в пользу консервативной модели (13%).