В Австралии нашли мёртвым россиянина, подозреваемого в убийстве

Тело планируют направить на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности и определения причины смерти.

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружила тело мужчины, по предварительным данным, речь идёт о россиянине Владимире Кондакове, его подозревали в убийстве. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC.

Мужчину обнаружили в парке Тарен Пойнт на юге Сиднея. Тело планируют направить на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности и определения причины смерти.

49-летнего россиянина обвиняют в нападении с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа и его сына 6 ноября этого года. В результате полученных ранений Метледж-старший скончался на месте, а его сын был доставлен в больницу. Правоохранители отмечают, что Кондаков какое-то время работал на погибшего.

По их версии, россиянин скрывался после преступления. В его поисках были задействованы вертолёты и служебные собаки, однако до сегодняшнего дня обнаружить его не удалось.