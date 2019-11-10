Канье Уэст решил баллотироваться в президенты

В своём заявлении известный американский рэпер вспомнил деятельность Мартина Лютера Кинга.

Известный американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году, сообщает NME.

— Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест, — сказал Уэст.

Также рэпер вспомнил деятельность активиста Мартина Лютера Кинга, который "говорил о расширении прав и возможностей для темнокожих, об увеличении экономических возможностей".

Ранее Канье Уэст уже делал заявление о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома в 2020 году. Тогда действующий президент США Дональд Трамп пошутил, что рэпер может стать его реальным конкурентом на следующих выборах.