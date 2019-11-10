Пушков высмеял слова о "достижениях украинцев": Апофеоз провинциального мышления

Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря украинцам в мире появились вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, компакт-диск, PayPal и WhatsApp.

Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над словами действующего президента Украины Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.

— Осмелюсь предположить: если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близ Диканьки. Апофеоз провинциального мышления, — написал Пушков в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

При этом российский сенатор подчеркнул, что Зеленский "копирует" своего предшественника на высшем посту Петра Порошенко. Последний, в свою очередь, очень любил "приписывать" многие изобретения именно украинцем, пояснил Пушков.

Напомним, Зеленский заявил, что благодаря украинцам в мире появилось множество выдающихся технических достижений: первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прообраз рентгена и компакт-диск. При этом лидер Незалежной добавил, что украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолёт, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp.