Экс-любовница Гуфа вышла замуж за бизнесмена

Яна Шевцова поделилась, что её приняли в семью избранника, несмотря на "тёмное прошлое".

Бывшая любовница рэпера Гуфа и скандально известная участница "Дома-2" 19-летняя Яна Шевцова вышла замуж за 33-летнего бизнесмена, сообщает StarHit.

Свадьба состоялась в родном городе девушки — Екатеринбурге. Ранее экс-любовница Гуфа писала в соцсетях, что родители её избранника приняли её в семью и она очень счастлива.

— Жениха не смущает мое тёмное прошлое: он говорит, что любит, и всё, что было до него, его не интересует, — подчеркнула она.

Напомним, после скандала в "Доме-2", когда блондинку обвинили в распространении СПИДа, она ушла из проекта. Позднее Шевцова призналась, что беременна от Гуфа. Правда, для рэпера это заявление стало неприятным сюрпризом. Также девушка не стала скрывать, что рассматривает вариант заняться эскорт-услугами.