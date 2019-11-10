Момент возгорания украинского самолёта в Египте попал на видео

В Сети появилось видео с моментом возгорания украинского самолёта в аэропорту Египта. Кадры публикует телеграм-канал "РУ_ЧП".

Инцидент произошёл поздним вечером 9 ноября. Самолёт летел в Египет из Запорожья. На борту находилось около 200 человек, никто не пострадал.

Пожар быстро устранили, не допустив его распространения со стойки шасси на другие части самолёта. По данным Министерства гражданской авиации Египта, возгорание произошло из-за утечки масла из гидравлической системы.