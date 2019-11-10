В фитнес-клубе Мурманска умер 51-летний спортсмен

В Мурманске в одном из фитнес-центров умер посетитель. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Мурманской области Татьяну Ковалёву.
Инцидент произошёл вечером 8 ноября в тренажёрном зале одного из спортивных клубов города. Согласно предварительным данным, одному из посетителей резко стало плохо, сотрудники экстренно вызвали карету скорой помощи. Однако прибывшие врачи не смогли оказать помощь спортсмену, и он скончался на месте.
Как уточнили следователи, на теле посетителя клуба не было видимых признаков насильственной смерти.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты, им предстоит выяснить истинные причины инцидента.
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