В фитнес-клубе Мурманска умер 51-летний спортсмен

Сотрудники следствия не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти.

В Мурманске в одном из фитнес-центров умер посетитель. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Мурманской области Татьяну Ковалёву.

Инцидент произошёл вечером 8 ноября в тренажёрном зале одного из спортивных клубов города. Согласно предварительным данным, одному из посетителей резко стало плохо, сотрудники экстренно вызвали карету скорой помощи. Однако прибывшие врачи не смогли оказать помощь спортсмену, и он скончался на месте.

Как уточнили следователи, на теле посетителя клуба не было видимых признаков насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, им предстоит выяснить истинные причины инцидента.