В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провёл в море

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Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

В Приморье спасли пропавшего два дня назад дайвера. Мужчина всё это время провёл в воде.

— Сегодня судно "Тигр-2" проходило в районе, обратили внимание, что в воде находится человек, и приступили к выполнению своих обязанностей в контакте с нами, — сообщил РИА "Новости" представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Спасённый житель посёлка Тавричанка пропал 8 ноября в районе мыса Вяткина, где нырял с катера. Местные спасатели и добровольцы сразу начали поиски дайвера.

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