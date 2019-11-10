В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провёл в море

В Приморье спасли пропавшего два дня назад дайвера. Мужчина всё это время провёл в воде.

— Сегодня судно "Тигр-2" проходило в районе, обратили внимание, что в воде находится человек, и приступили к выполнению своих обязанностей в контакте с нами, — сообщил РИА "Новости" представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Спасённый житель посёлка Тавричанка пропал 8 ноября в районе мыса Вяткина, где нырял с катера. Местные спасатели и добровольцы сразу начали поиски дайвера.