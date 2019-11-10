Подозреваемому в убийстве историку СПбГУ изберут меру пресечения 11 ноября

Следствие будет просить Октябрьский районный суд об аресте задержанного преподавателя.

Задержанному по подозрению в убийстве 24-летней девушки доценту СПбГУ Олегу Соколову изберут меру пресечения в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления СКР.

По информации источника агентства, судебное заседание, на котором решат вопрос об аресте историка, будет проходить в Октябрьском районном суде.

Однако на данный момент Соколов находится в больнице с обморожением. В том случае, если мужчину к понедельнику не выпишут, следствие рассмотрит формат выездного заседания.

При этом следствие будет просить об аресте Соколова. Сторона защиты с ходатайством на данный момент не определилась.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело.

СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной.