Якубович пошутил об "операции": На носилках принесли на теннис

Российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своей операции на сердце и пошутил, что сейчас находится в "тяжёлом положении", однако в теннис всё равно играет.

— Положение тяжёлое. Сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно, — пошутил он в разговоре с RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 74-летнему ведущему поставили кардиостимулятор в одной из столичных клиник. Концертный директор Якубовича опроверг Лайфу информацию о том, что ведущего прооперировали.