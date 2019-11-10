В Салехарде 10-летний мальчик умер на картодроме

Следователи уже изъяли машину, на которой ехал ребёнок, для проведения экспертизы.

В Салехарде во время занятий на картодроме Центра внешкольной работы умер десятилетний мальчик, сообщает "Север-Пресс".

Уточняется, что ребёнку внезапно стало плохо на втором круге. Ни аварий, ни переворотов не было. На место сразу приехала скорая помощь, но мальчика спасти не удалось.

— Проходит оперативное совещание. До выяснения причин в центре останавливаются все занятия, — сообщили изданию в администрации города.

По предварительным данным, ребёнок умер от остановки сердца. Следователи изъяли машину, на которой он ехал, устанавливаются все обстоятельства происшествия.